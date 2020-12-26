В Москве число вылечившихся от коронавируса составило около 600 тысяч
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«В столице выздоровели ещё 5602 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 599 541», — говорится в заявлении.
Накануне в столице после выздоровления от коронавируса выписали ещё 5659 пациентов.
Кандидат медицинских наук терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какая ошибка может привести к повторной госпитализации с коронавирусом.