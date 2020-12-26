В Москве число вылечившихся от коронавируса составило около 600 тысяч

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 5602 человека. Общее число выписанных пациентов возросло до 599 541, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В столице выздоровели ещё 5602 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 599 541», — говорится в заявлении.

Накануне в столице после выздоровления от коронавируса выписали ещё 5659 пациентов.

Кандидат медицинских наук терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какая ошибка может привести к повторной госпитализации с коронавирусом.