В Москве число вылечившихся от коронавируса составило около 600 тысяч

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 5602 человека. Общее число выписанных пациентов возросло до 599 541, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В Москве число вылечившихся от коронавируса составило около 600 тысяч
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«В столице выздоровели ещё 5602 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 599 541», — говорится в заявлении.

Накануне в столице после выздоровления от коронавируса выписали ещё 5659 пациентов.

Кандидат медицинских наук терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какая ошибка может привести к повторной госпитализации с коронавирусом.

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