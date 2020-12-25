В Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 5659 человек

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За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 5659 пациентов, общее число выздоровевших в городе достигло 593 939.
В Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 5659 человек
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает в Telegram столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 593 939», — говорится в тексте.

Накануне в Москве от коронавируса выздоровели 5508 человек.

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