В Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 5659 человек

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 5659 пациентов, общее число выздоровевших в городе достигло 593 939.

Об этом сообщает в Telegram столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 593 939», — говорится в тексте.

Накануне в Москве от коронавируса выздоровели 5508 человек.