В Приморье планируют завершить ликвидацию последствий циклона в 2021 году

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Завершение ликвидации последствий ледяного циклона в Приморском крае планируется до февраля 2021 года, заявил глава региона Олег Кожемяко.
В Приморье планируют завершить ликвидацию последствий циклона в 2021 году
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«Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий. Мы планируем их закончить до февраля 2021 года», — цитирует РИА Новости Кожемяко.

Он отметил, что из резервного фонда правительства региона на ликвидацию чрезвычайной ситуации выделено более 300 млн руб.

По его словам, ущерб энергетических компаний края составил не менее 619 млн руб.

Ранее Олег Кожемяко заявил, что предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморском крае составил более 1 млрд руб.

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