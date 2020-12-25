В Калининградской области заявили о крайне сложной ситуации с COVID-19

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Калининградской области оценивается как крайне сложная. Об этом в эфире радио «Балтик Плюс» заявила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Бабура.
В Калининградской области заявили о крайне сложной ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Калининградской области оценивается как крайне сложная без тенденции к стабилизации и характеризуется ежесуточным приростом числа заболевших», — цитирует РИА Новости Бабуру.

По её словам, число заболевших пневмонией также остаётся высоким.

«У нас рост заболеваемости среди возрастной группы 65 плюс, увеличилось число заболевших среди детей», — добавила она.

Специалист напомнила о самых распространённых рекомендациях Роспотребнадзора: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, уменьшение контактов.

Ранее в Калининграде из-за ситуации с COVID-19 отменили проведение праздничного концерта и салюта в новогоднюю ночь. 

В начале декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял о напряжённой ситуации с коронавирусом в Калининградской области.

По состоянию на 25 декабря, в России выявили за сутки 29 018 случаев COVID-19, из них в Калининградской области — 204. 

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