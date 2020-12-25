В Калининградской области заявили о крайне сложной ситуации с COVID-19
- РИА Новости
«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Калининградской области оценивается как крайне сложная без тенденции к стабилизации и характеризуется ежесуточным приростом числа заболевших», — цитирует РИА Новости Бабуру.
По её словам, число заболевших пневмонией также остаётся высоким.
«У нас рост заболеваемости среди возрастной группы 65 плюс, увеличилось число заболевших среди детей», — добавила она.
Специалист напомнила о самых распространённых рекомендациях Роспотребнадзора: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, уменьшение контактов.
Ранее в Калининграде из-за ситуации с COVID-19 отменили проведение праздничного концерта и салюта в новогоднюю ночь.
В начале декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял о напряжённой ситуации с коронавирусом в Калининградской области.
По состоянию на 25 декабря, в России выявили за сутки 29 018 случаев COVID-19, из них в Калининградской области — 204.