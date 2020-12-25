В Петербурге назвали число вакцинировавшихся от коронавируса

Вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге прошли более 3 тыс. человек.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

«За вчерашние сутки в Петербурге вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 857 человек. Всего в городе привиты 3028 человек, из них завершили вакцинацию двумя компонентами 204 человека», — говорится в материалах совета.

Уточняется, что в Санкт-Петербург уже поступило более 7,5 тыс. доз вакцины, а в ближайшие дни «в город должно поступить около 5 тыс. доз вакцины».

Ранее власти Санкт-Петербурга подали заявку на 300 тыс. доз вакцины от COVID-19.