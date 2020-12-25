Власти Петербурга подали заявку на 300 тысяч доз вакцины от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил эфире телеканала «78» губернатор города Александр Беглов.

«Мы ожидаем к концу года получить 100 тысяч доз вакцины. А в принципе мы сделали заявку в федеральный центр — 300 тысяч. Для нас это серьёзная цифра», — цитирует РИА Новости Беглова.

Он также напомнил, что первыми прививают от коронавируса медработников, учителей, социальных работников и тех, кто занят в жизнеобеспечении города.

Губернатор отметил, что в настоящее время в городе открыто более 20 пунктов вакцинации граждан от коронавируса, с 27 декабря будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года — 70 пунктов.

Как сообщалось ранее, вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге прошли более 1 тыс. человек.