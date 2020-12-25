Умер глава заксобрания Кировской области

Умер председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального парламента Павел Караваев.

«Владимир Гаврилович умер сегодня во второй половине дня… Он болел коронавирусом. С прошлой недели находился в госпитале. Ему было 74 года», — рассказал пресс-секретарь.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким Бакина.

Согласно данным оперштаба на 25 декабря, в России за прошедшие сутки 27 397 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 2 398 254.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.