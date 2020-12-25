Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых
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Как отмечается, выйти из дома они могут только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку или чтобы выгулять животных не дальше 100 метров от дома.
В областной администрации напомнили, что в регионе продолжается доставка продуктов и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции.
Ранее в Липецкой области продлили до 30 декабря режим самоизоляции для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом.
Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.