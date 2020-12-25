Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых

Во Владимирской области приняли решение продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 24 января. Об этом информирует kp.ru со ссылкой на решение региональных властей.

Как отмечается, выйти из дома они могут только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин или аптеку или чтобы выгулять животных не дальше 100 метров от дома.

В областной администрации напомнили, что в регионе продолжается доставка продуктов и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции.

Ранее в Липецкой области продлили до 30 декабря режим самоизоляции для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.