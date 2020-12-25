В Ростовской области рассчитали средний размер заработной платы

Средний размер заработной платы в Ростовской области составил по итогам десяти месяцев 34,34 тыс. рублей, говорится на сайте Ростовстата.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рост средней заработной платы в регионе составил 5,3%. С начала года рост реальной заработной платы составил 2,2%.

Самые высокие заработки оказались у работников, занятых в финансовой и страховой сферах, — 58,4 тыс. рублей. Больше 40 тыс. рублей получают работники профессиональной, научной и технической сферы (45,4 тыс. рублей), сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром (43,6 тыс. рублей) и работающие в секторе информации и связи (41,6 тыс. рублей).

У сотрудников, занятых на производстве табачных изделий, средняя зарплата составляет 66,2 тыс. рублей в месяц, в нефтеперерабатывающей промышленности — 51 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» писала, что работодатели в России готовы платить на 7% больше, чем указывают соискатели в резюме.