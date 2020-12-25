Голикова рассказала о ситуации с онкопрепаратами в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании премьера Михаила Мишустина с производителями лекарств рассказала о ситуации с онкопрепаратами в стране.

«По части препаратов, которые ранее у нас не производились: с 2021 года планируется запуск двух отечественных препаратов. Например, ломустина и третиноина», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она пояснила, что «три препарата в России не производятся, поэтому, чтобы покрыть дефицит этих препаратов как можно быстрее, правительство приняло решение».

Вице-премьер сообщила, что на данный момент «уже завезены онкаспар, мелфалан и готовится к ввозу третий препарат — прокарбазин».

«Благодаря этим мероприятиям только за шесть недель этого года было введено в гражданский оборот дополнительно 4 млн упаковок наиболее дефицитных лекарственных препаратов», — отметила Голикова.

Она рассказала, что «ФАС России совместно с Минздравом, Минпромторгом провели мастер-класс с рядом регионов для отработки процесса закупки лекарственных препаратов, который выявил необходимость упрощения процедур закупки, их централизации на уровне регионов и развития совместных закупок несколькими регионами страны».

«Работа, которую мы проводили в течение последних двух месяцев, дала нам уверенность в том, что все онкологические препараты, которые необходимы, будут в 2021 году находиться в обращении», — добавила вице-премьер.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об объёмах онкологической помощи в столице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.