Пассажиры самолёта «Якутия» рассказали подробности инцидента
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«Мы даже ничего не поняли. Пока нам командир корабля не сообщил, что мы слетели с полосы в сугроб в связи с гололедицей», — рассказала одна из пассажирок изданию Life.ru.
Мужчина, который находился на борту самолёта, отметил, что посадка была трудной из-за метеоусловий, но инцидент произошёл, когда пилот начал тормозить.
«Мы уже похлопали, он тормозить начал и в этот момент скатился. Как будто на кочке подпрыгнули», — рассказал он.
На борту самолёта Нерюнгри — Москва находились 109 пассажиров и девять членов экипажа.
Ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.