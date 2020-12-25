Мишустин рассказал о востребованности российских вакцин в других странах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о востребованности российских вакцин в других странах.
Мишустин рассказал о востребованности российских вакцин в других странах
  • globallookpress.com

Об этом он заявил на совещании с производителями вакцин.

«Сейчас российские вакцины востребованы и в других странах мира. Важно продолжать трансфер отечественных технологий на зарубежные производственные площадки», — цитирует его РИА Новости. 

Премьер добавил, что недостаточно только делиться своими компетенциями, надо «получать в том числе и обратную связь от иностранных коллег, делать соответствующие коллаборации». 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.

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