Мишустин рассказал о востребованности российских вакцин в других странах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о востребованности российских вакцин в других странах.

Об этом он заявил на совещании с производителями вакцин.

«Сейчас российские вакцины востребованы и в других странах мира. Важно продолжать трансфер отечественных технологий на зарубежные производственные площадки», — цитирует его РИА Новости.

Премьер добавил, что недостаточно только делиться своими компетенциями, надо «получать в том числе и обратную связь от иностранных коллег, делать соответствующие коллаборации».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.