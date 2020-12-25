Московские врачи записали песню и выпустили клип

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Врачи московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова записали и выпустили клип на собственную песню «Тишины хочу». В сети видеоролик набрал почти 20 тыс. просмотров.
Московские врачи записали песню и выпустили клип
  • © ГКБ № 15

Об этом сообщает ФАН.

Как рассказал главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко, автор проекта, трек «Тишины хочу» записали ночью в студии у знакомых. Позднее урывками от работы записали видео. В клипе показаны все детали работы врачей: от работы в машинах скорой помощи до процесса в операционных, но снимали всё без реальных больных, чтобы соблюсти этические требования.

«По этому видео, по словам этой песни вы должны понять, что каждый из нас чувствует. Мы постарались исполнить её душевно, да и сама съёмка тоже сделана с душой», — сказал Валерий Вечорко.

По сообщениям сайта «Москва 24», врачам из ГКБ №40 в Коммунарке 7 декабря торжественно передали 420 «добрых бейджей», которые изготовили волонтёры.

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