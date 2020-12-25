Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что досрочный ЕГЭ в 2021 году отменяется.
Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — приводит слова Кравцова Telegram-канал «Большая перемена РФ».

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор создал в специальном разделе на своём сайте навигатор для помощи в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).

Также в Рособрнадзоре заявили, что не намерены сокращать число сдаваемых предметов на ЕГЭ.

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