Суд приостановил работу клуба Adrenaline Stadium в Москве в связи с несоблюдением требований по профилактике коронавируса на концерте группы «Кипелов».

Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«25 декабря в ходе судебного заседания Савеловский районный суд Москвы постановил: признать ООО «Национальная концертная компания»... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 (тридцать) суток», — отмечается в сообщении.

5 декабря сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал московскую площадку Adrenaline Stadium в связи с нарушениями профилактических мер по коронавирусной инфекции COVID-19 во время концерта группы «Кипелов».