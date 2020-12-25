Два ребёнка погибли при пожаре в Ростовской области

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Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Чертковском районе Ростовской области.
Два ребёнка погибли при пожаре в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что мать погибших и ещё двое детей были спасены.

«При ликвидации пожара внутри дома обнаружены погибшие девочки 2016 и 2019 годов рождения. Двое детей 2017 и 2020 годов рождения спасены, вместе с матерью доставлены в лечебное учреждение», — сказал представитель ведомства.

Уточняется, что возгорание произошло в селе Маньково-Калитвенское.

В Саратовской области произошёл пожар в частном доме в селе Перелюб, в результате которого погибли три человека.

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