В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли три человека

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В Саратовской области произошёл пожар в частном доме в селе Перелюб, в результате которого погибли три человека. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.
В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли три человека
  • © РИА Новости

Как сообщили в областном главке СК России, о пожаре сообщили местные жители 18 декабря около 21:30 (20:30 мск).

«Прибывшие пожарные локализовали возгорание. После тушения огня в помещении кухни обнаружены тела трёх человек… Среди них хозяин домовладения, а также местные жители 48 и 52 лет», — приводит сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать электроплита, которая находилась в жилой комнате.

Ранее в Башкирии возбудили три уголовных дела из-за пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 11 человек.

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