Новое дело возбуждено из-за пожара в доме престарелых в Башкирии

Следователи возбудили третье уголовное дело из-за пожара в доме престарелых в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, должностные лица органов местного самоуправления, а также иных контролирующих и надзорных органов не обеспечили должного контроля за организацией, оказывающей социальные услуги населению, на подведомственной им территории.

В ночь на 15 декабря в частном пансионате в башкирском селе Ишбулдино произошёл пожар. По данным МЧС, в результате возгорания погибли 11 человек.

По факту произошедшего глава сгоревшего в Башкирии дома престарелых была арестована.