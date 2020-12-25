В Свердловской области продлили дистанционное обучение для ряда школьников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил дистанционное обучение для учеников 6—8-х и 10-х классов до конца 2020 года.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передаёт URA.RU.

«Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ об особом режиме, действующем в регионе. Новая редакция указа, в частности, предусматривает продление до 31 декабря режима дистанционного обучения для учеников 6—8-х и 10-х классов в учреждениях образования всех форм собственности, а также в организациях допобразования», — рассказали в оперштабе.

Указ вступит в силу 26 декабря.

Ранее сайт «Невские новости» передавал, что в 80% школ Санкт-Петербурга все классы продолжают обучение в очном режиме.