В Свердловской области продлили дистанционное обучение для ряда школьников
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Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передаёт URA.RU.
«Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ об особом режиме, действующем в регионе. Новая редакция указа, в частности, предусматривает продление до 31 декабря режима дистанционного обучения для учеников 6—8-х и 10-х классов в учреждениях образования всех форм собственности, а также в организациях допобразования», — рассказали в оперштабе.
Указ вступит в силу 26 декабря.
Ранее сайт «Невские новости» передавал, что в 80% школ Санкт-Петербурга все классы продолжают обучение в очном режиме.