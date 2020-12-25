На курорте «Роза Хутор» открыли новую канатную дорогу
- © РИА Новости / Артур Лебедев
«Это первая в Российской Федерации канатная дорога серии D-line. При её создании австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen Gmbh использовала 205 новшеств, 31 инновацию и 14 патентов», — говорится в сообщении пресс-службы курорта.
Отмечается, что канатная дорога обладает повышенным уровнем комфорта и безопасности. А модель кабины D-Line является более просторной. Она также оснащена системой вентиляции, индивидуальным освещением и антискользящим покрытием.
Новая канатная дорога протяжённостью 2039 метров получила название «Вероника», она может перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с.
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, какие горнолыжные курорты страны любят посещать россияне.