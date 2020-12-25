На курорте «Роза Хутор» открыли новую канатную дорогу

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На курорте «Роза Хутор» открыли новую, первую в России канатную дорогу серии D-line. Об этом сообщило издание «Юга.ру».
На курорте «Роза Хутор» открыли новую канатную дорогу
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Это первая в Российской Федерации канатная дорога серии D-line. При её создании австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen Gmbh использовала 205 новшеств, 31 инновацию и 14 патентов», — говорится в сообщении пресс-службы курорта.

Отмечается, что канатная дорога обладает повышенным уровнем комфорта и безопасности. А модель кабины D-Line является более просторной. Она также оснащена системой вентиляции, индивидуальным освещением и антискользящим покрытием.

Новая канатная дорога протяжённостью 2039 метров получила название «Вероника», она может перевозить 2400 человек в час и двигаться со скоростью 6 м/с.

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