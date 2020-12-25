По факту инцидента с самолётом во Внукове организована проверка
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Об этом информирует пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.
«По факту выката воздушного судна за пределы рулёжной дорожки в аэропорту Внуково организована доследственная проверка», — заявили в ведомстве.
По данным СК, самолёт выкатился на 50 м за пределы рулёжной дорожки. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и масштаб ущерба.
Ранее представитель Внукова сообщил, что самолёт авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.