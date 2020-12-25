СК сообщил о задержании стрелявшего в полицейских в Химках

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Следователи сообщили о задержании мужчины, который применил насилие в отношении полицейских и стрелял в их сторону из пистолета.
СК сообщил о задержании стрелявшего в полицейских в Химках
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК Московской области.

«Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 23 декабря подозреваемый был остановлен сотрудниками УМВД в Химках для проверки документов. Мужчина отказался выполнять требования полицейских и применил в отношении них насилие, произведя при этом выстрелы из пистолета в их сторону.

«При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также свёрток с пороховой смесью», — добавили в ведомстве.

Ранее двое жителей Чечни были нейтрализованы после нападения на полицейских, которые пытались остановить их автомобиль.

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