СК сообщил о задержании стрелявшего в полицейских в Химках
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте СК Московской области.
«Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России)», — говорится в заявлении.
По данным следствия, 23 декабря подозреваемый был остановлен сотрудниками УМВД в Химках для проверки документов. Мужчина отказался выполнять требования полицейских и применил в отношении них насилие, произведя при этом выстрелы из пистолета в их сторону.
«При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также свёрток с пороховой смесью», — добавили в ведомстве.
Ранее двое жителей Чечни были нейтрализованы после нападения на полицейских, которые пытались остановить их автомобиль.