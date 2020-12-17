В Чечне нейтрализовали двух напавших на полицейских

Двое жителей Чечни были нейтрализованы после нападения на полицейских, которые пытались остановить их автомобиль. Злоумышленники подорвали самодельное взрывное устройство. Об этом заявили в пресс-службе МВД по республике.

Как отмечается, инцидент произошёл ночью 17 декабря, когда сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Lada.

«Законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнём двое нападавших были нейтрализованы», — приводит ТАСС сообщение.

Сотрудники полиции не пострадали.

15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой уничтожен участник незаконных вооружённых формирований.