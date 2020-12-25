Совфед одобрил закон об ужесточении ответственности за клевету в интернете

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Совет Федерации одобрил закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.
Совфед одобрил закон об ужесточении ответственности за клевету в интернете
  • Reuters

Законом предусмотрено, что клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Отмечается, что клевета, совершённая с использованием служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трёх лет; клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — лишением свободы на срок до четырёх лет.

Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

23 декабря Госдума приняла данный законопроект в третьем чтении.

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