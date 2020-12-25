Власти Тюмени рассказали об итогах работы за 2020 год

Власти Тюмени подвели итоги работы за 2020 год. Как сообщил председатель гордумы Евгений Заболотный, в текущем году были утверждены все необходимые решения.

«Год был разным. Подводя итоги, в первую очередь отметим, что это был год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который прошёл под знаком заботы о ветеранах», — приводит его слова издание «Вслух.ru».

По его словам, пандемия коронавируса оказала влияние на работу городского парламента.

«Часть вопросов и видов деятельности мы вынуждены были изменить. В целом всё, что мы задумывали, по содержательной части удалось реализовать. Все необходимые вопросы рассмотрены, все необходимые решения утверждены», — заявил глава гордумы.

По данным Заболотного, региональными льготами воспользовались более 13 тыс. физических и юридических лиц.

Ранее стало известно, что основные параметры бюджета Тюмени на 2021 год скорректируют на 75,9 млн рублей.