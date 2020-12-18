Власти Тюмени приняли решение о корректировке бюджета

Основные параметры бюджета Тюмени на 2021 год скорректируют на 75,9 млн рублей. Увеличение доходов и расходов поддержали члены постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету городской думы.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Из областного бюджета в городской поступит больший объём субсидий. Это хорошая новость. Данные средства целевые. 53,5 млн рублей будут направлены на дорожное строительство в районе Ново-Патрушево. 22,4 млн рублей — на благоустройство дворовых территорий. Основная часть ассигнований пойдёт на разработку проектной документации для дальнейшего благоустройства. Список первоочерёдности в Тюмени формируется в том числе на основе состояния дворовых территорий», — прокомментировала председатель комиссии Оксана Величко.

По сообщениям телеканала «360», в Подмосковье бюджет на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов пересмотрели из-за пандемии коронавируса.