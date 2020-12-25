Совфед принял закон о штрафах для сайтов за запрещённую информацию

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о крупных штрафах для сайтов в случае неудаления запрещённой информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.

Об этом информирует РИА Новости.

В документе говорится, что владельцу сайта или информационного ресурса, а также провайдеру хостинга за соответствующее нарушение будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а юридические лица — на сумму от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей.

В июле стало известно, что в Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что YouTube «вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года» не удалил 10 482 страницы с запрещённой информацией, Twitter — 1462, Instagram — 1435, Facebook — 362.