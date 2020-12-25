Совфед принял закон о штрафах для сайтов за запрещённую информацию

Короткая ссылка
Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о крупных штрафах для сайтов в случае неудаления запрещённой информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.
Совфед принял закон о штрафах для сайтов за запрещённую информацию
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

В документе говорится, что владельцу сайта или информационного ресурса, а также провайдеру хостинга за соответствующее нарушение будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При этом должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, а юридические лица — на сумму от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей.

В июле стало известно, что в Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что YouTube «вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года» не удалил 10 482 страницы с запрещённой информацией, Twitter — 1462, Instagram — 1435, Facebook — 362.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить