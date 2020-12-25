Замминистра обороны России рассказала о мерах социальной помощи военнослужащим

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о мерах социальной поддержки для военнослужащих.
Замминистра обороны России рассказала о мерах социальной помощи военнослужащим
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

В беседе с «Российской газетой» Татьяна Шевцова отметила, что президентом было поддержано предложение Министерства обороны Российской Федерации о повышении денежного довольствия отдельным категориям военнослужащих.

«Так, в этом году оно увеличилось у наших военнослужащих, которые служат в Ракетных войсках стратегического назначения, лётчиков Военно-космических сил России, моряков Военно-морского флота и военнослужащих сил специальных операций. Такие выплаты коснулись порядка 45 тыс. человек. В среднем эти военнослужащие получили надбавку в 23 тыс. рублей. Эти деньги будут выплачиваться сверх тех надбавок, которые эти военнослужащие уже получают», — сказала она, уточнив, что в следующие годы эти выплаты будут продолжены.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что принял решение сделать 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих.

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