В Томской области введено в работу девять автозимников

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В Александровском районе Томской области принят в эксплуатацию последний из девяти зимников с тремя ледовыми переправами на нём.
В Томской области введено в работу девять автозимников
  • © РИА Новости / Светлана Майорова

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на администрацию области.

Ежегодно в зимний период «Томскавтодор» организует 19 региональных ледовых переправ общей протяжённостью почти 11 км. А также девять региональных автозимников, протяжённость которых составляет 455 км.

«Протяжённость автозимника Александровское — Стрежевой с ледовыми переправами через протоки Верхний Утаз (495 м), Нижний Утаз (446 м) и Волковская (205 м) составляет 43,4 км», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщали «Известия», в ГИБДД рассказали о правилах поведения на дороге в зимний период.

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