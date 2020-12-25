В России за сутки скончались 563 пациента с коронавирусом

В России за прошедшие сутки скончались 563 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 53 659. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Илья Питалев

«За последние сутки подтверждено 563 летальных случая... За весь период по России умерли 53 659 человек», — говорится в сообщении. Накануне было зафиксировано 635 летальных исходов из-за COVID-19. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самый острый период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 завершится через несколько месяцев. Также URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, до 31 января 2021 года.