В России за сутки скончались 563 пациента с коронавирусом

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В России за прошедшие сутки скончались 563 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 53 659. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В России за сутки скончались 563 пациента с коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За последние сутки подтверждено 563 летальных случая... За весь период по России умерли 53 659 человек», — говорится в сообщении.

Накануне было зафиксировано 635 летальных исходов из-за COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самый острый период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 завершится через несколько месяцев.

Также URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, до 31 января 2021 года.

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