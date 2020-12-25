Три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью

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В Скопинском районе Рязанской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли три человека, 12 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
Три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью
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«25 декабря в 03:05 поступило сообщение о ДТП на 247 км трассы Р-22 Скопинского района. По уточнённой информации произошло опрокидывание рейсового автобуса. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в автобусе находилось 26 человек, из них 2 ребёнка и 2 водителя.

В результате ДТП пострадали 12 человек, из них 3 человека погибло.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали 13 автомобилей, 32 человека.

На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб, движение по одной полосе трассы приостановлено.

Ранее в результате ДТП в Краснодаре погибли четыре человека.

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