Три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом под Рязанью
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«25 декабря в 03:05 поступило сообщение о ДТП на 247 км трассы Р-22 Скопинского района. По уточнённой информации произошло опрокидывание рейсового автобуса. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в автобусе находилось 26 человек, из них 2 ребёнка и 2 водителя.
В результате ДТП пострадали 12 человек, из них 3 человека погибло.
На ликвидацию последствий ДТП выезжали 13 автомобилей, 32 человека.
На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб, движение по одной полосе трассы приостановлено.
Ранее в результате ДТП в Краснодаре погибли четыре человека.