Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодаре

В ночь на 21 декабря на 78-м км дороги Краснодар — Кропоткин в Усть-Лабинском районе произошло ДТП: LADA Largus столкнулась с грузовиком. Погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира.

Как передаёт портал «Юга.ру», водитель LADA выбрал небезопасную для погодных условий скорость, его автомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу. Там машина врезалась в грузовик IVECO.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и три его пассажира.

Как отмечают очевидцы, людей зажало в кузове автомобиля, сообщает Life.ru.

Личности погибших устанавливаются. Предварительно, все они были совершеннолетними.

Также пострадал водитель грузовика.