Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодаре
- РИА Новости
Как передаёт портал «Юга.ру», водитель LADA выбрал небезопасную для погодных условий скорость, его автомобиль развернуло и вынесло на встречную полосу. Там машина врезалась в грузовик IVECO.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и три его пассажира.
Как отмечают очевидцы, людей зажало в кузове автомобиля, сообщает Life.ru.
Личности погибших устанавливаются. Предварительно, все они были совершеннолетними.
Также пострадал водитель грузовика.