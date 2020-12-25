В Счётной палате оценили эффект от мер по борьбе с бедностью в России

Счётная палата России оценила влияние правительственных мер на рост доходов россиян и снижение уровня бедности. Об этом говорится в материалах контрольного ведомства.

«Счётная палата России оценила влияние на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности шести мер государственной политики... Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 п.п.», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что проанализированы ежемесячные выплаты отдельным категориям населения, повышение заработных плат работникам бюджетного сектора, надбавка классным руководителям в размере 5000 рублей, а также выплаты семьям с детьми, повышение пособий по безработице до МРОТ, социальные надбавки к пенсиям.

«При отсутствии выплаты ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты. — RT) среднедушевые доходы россиян в 2019 году были бы ниже фактически сложившегося уровня на 0,68%, а реальные располагаемые доходы — на 0,89 п.п.», — говорится в материалах.

К тому же отмечается, что без пособия на третьего и последующего ребёнка до 3 лет уровень бедности в России увеличился бы на 0,433%.

В ведомстве подчеркнули, что повышение размера пособий по безработице должно снизить уровень бедности на 0,35 п.п. и способствовать росту доходов на 0,06%, росту реальных располагаемых доходов — на 0,08 п.п.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказала о планах по снижению бедности в стране к 2030 году.