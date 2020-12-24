В Крыму усилили ограничения по коронавирусу
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- РИА Новости
Об этом информирует «Крыминформ», ссылаясь на соответствующий документ.
«В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате навынос и доставку», — говорится в документе.
Кроме того, в указанный период запрещается организация и проведение массовых мероприятий в торговых центрах, проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.
Также работодателям запрещается проводить корпоративные мероприятия, в том числе по месту работы «в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах».
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Крыму в преддверии новогодних праздников предложили ввести дополнительные ограничения по коронавирусу.