Пассажир самолёта Москва — Киров ударил бортпроводника за отказ пустить его в самолёт

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Пьяный пассажир самолёта, готовившегося к вылету из Москвы в Киров, причинил телесные повреждения бортпроводнику, который отказался его пустить на борт воздушного судна.
Пассажир самолёта Москва — Киров ударил бортпроводника за отказ пустить его в самолёт
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«По предварительным данным, 23 декабря мужчина 1995 года рождения не допущен на борт самолёта, следовавшего рейсом Москва — Киров, в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявили в пресс-службе.

В СК подчеркнули, что мужчина, не согласившись с этим решением, «нанёс бортпроводнику удар в голову, причинив телесные повреждения».

По факту нарушения общественного порядка на борту самолёта организована доследственная проверка.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки на борту самолёта между двумя пассажирами рейса Сочи — Москва.

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