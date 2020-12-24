Собянин рекомендовал сделать 31 декабря в Москве нерабочим днём

Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы в эфире телеканала «Россия 24», рекомендовал сделать 31 декабря в столице нерабочим днём.

«Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников», — сказал он.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что «всем другим предприятиям, организациям» порекомендуют сделать 31 декабря «для горожан выходным днём».

«При этом, конечно, надо иметь в виду, что для значительной части городских служб, для энергетиков, жилищно-коммунального хозяйства, для транспортников, работников здравоохранения, экстренных служб, конечно, какие там выходные? Наоборот, будет усиленное дежурство, усиленная работа», — добавил он.

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Госсовета рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём.