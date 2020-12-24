В Москве проведут онлайн-марафон «День реставрации»

Онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами пройдут 26 декабря в рамках онлайн-марафона «День реставрации».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Один из авторских туров по столице представит актёр и режиссёр Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником, Олегом Павловичем Табаковым. Также москвичи и жители других городов смогут поучаствовать в онлайн-викторине и мастер-классах, послушать лекции», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Во время марафона реставраторы расскажут, как восстанавливали коммунальный корпус ансамбля экспериментального жилого дома, а также как проводились ремонтные работы в здании Северного речного вокзала и кинотеатра «Художественный».

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца удостоился международной премии «Золотой Трезини».