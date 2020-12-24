Путин предложил объявить в России Год науки и технологий

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ им. Ломоносова выступил с предложением объявить 2021 год в России Годом науки и технологий.

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Об этом информирует ТАСС. «Хотел бы предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — сказал глава государства. В ноябре Путин оценил идею объявить в России 2023 год Международным годом моря.