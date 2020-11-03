Путин оценил идею объявить в России 2023 год Международным годом моря

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Российский лидер Владимир Путин назвал хорошей идеей объявить в России 2023 год Международным годом моря, передаёт ТАСС.
Путин оценил идею объявить в России 2023 год Международным годом моря
  • РИА Новости

Отмечается, что с таким предложением к президенту обратился министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе осмотра Путиным нового ледокола «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.

Дитрих рассказал, что совет Международной морской организации принял решение о проведении в России в 2023 году Всемирного дня моря (один из ежегодных праздников в системе ООН).

В связи с этим министр попросил Путина разрешить организацию этого мероприятия, а также поддержать инициативу «об объявлении 2023 года в России Международным годом моря».

Президент отметил, что необходимо «посмотреть на календарь различных мероприятий».

«Я ничего против не имею, но надо, чтобы не было наложений на какие-то другие мероприятия. В принципе, идея хорошая», — заявил Путин.

Он также поддержал проведение Всемирного дня моря в России и добавил, что его необходимо организовать «на хорошем уровне».

Ранее Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» оценил ледовый флот России.

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