Путин призвал сделать рывок в определяющих благополучие россиян сферах

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства напомнил о важности удовлетворения запросов граждан и призвал активнее развивать сферы, которые определяют благополучие и самореализацию россиян.

«Нужно делать так, чтобы все наши действия отвечали запросам людей, соответствовали исторической роли России, как я вчера говорил. Как бы сейчас ни было сложно, в предстоящие годы нам предстоит сделать гораздо больше, настоящий рывок надо будет совершить, и прежде всего в тех сферах, которые напрямую определяют благополучие и самореализацию человека», — подчеркнул Путин.

Он призвал достигать более масштабных целей и задач, которые могут потребовать новых подходов и решений.

«Нам с вами нужно... добиваться видимых, позитивных изменений в жизни российских семей и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня», — заключил глава государства.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства и основных направлениях деятельности на ближайшие годы, назвал основной целью кабмина повышение качества жизни россиян.