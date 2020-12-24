Бастрыкин назначил нового руководителя Катайского следственного отдела

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Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о назначении нового руководителя Катайского межрайонного следственного отдела.
Бастрыкин назначил нового руководителя Катайского следственного отдела
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Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области, пишет URA.RU.

«Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 21.12.2020 №786-кт руководителем Катайского межрайонного следственного отдела назначена полковник юстиции Пестерева Светлана Геннадьевна», — рассказали в пресс-службе.

Пестерева работает в органах Следственного комитета Российской Федерации с 2007 года. Ранее она была руководителем Щучанского межрайонного следственного отдела.

В регионе это четвёртое назначение за декабрь подобного масштаба. Ранее были назначены руководитель следственного отдела по Кургану и начальники Лебяжьевского и Макушинского межрайонных следственных отделов.

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