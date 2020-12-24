Рост числа случаев коронавируса в России связали с предстоящими праздниками
- РИА Новости
По его словам, в последние дни наблюдается повышение социальной активности накануне новогодних праздников.
Горелов выразил сожаление, что люди забыли об осторожности и о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер.
«Всё это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации», — цитирует его Интерфакс.
Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 29 935 человек.
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал ФАН, обязательно ли долечиваться в больнице и почему необходимо сдавать тест дважды.