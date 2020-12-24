Рост числа случаев коронавируса в России связали с предстоящими праздниками

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с социальной активностью накануне новогодних праздников.

По его словам, в последние дни наблюдается повышение социальной активности накануне новогодних праздников.

Горелов выразил сожаление, что люди забыли об осторожности и о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер.

«Всё это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации», — цитирует его Интерфакс.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 29 935 человек.

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