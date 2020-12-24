В Петербурге заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге стабилизируется. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.
В Петербурге заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом
  • Reuters

«График госпитализаций продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемического процесса. На 24 декабря 2020 года зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, 17 декабря», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что стабилизация эпидемического процесса на текущей неделе связана с действием противоэпидемических ограничительных мер, введённых ранее правительством города.

Ранее власти Петербурга сообщили, что резерв коек для больных коронавирусом в городе достаточен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить