В Петербурге заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге стабилизируется. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

«График госпитализаций продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемического процесса. На 24 декабря 2020 года зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, 17 декабря», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что стабилизация эпидемического процесса на текущей неделе связана с действием противоэпидемических ограничительных мер, введённых ранее правительством города.

Ранее власти Петербурга сообщили, что резерв коек для больных коронавирусом в городе достаточен.