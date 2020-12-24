Путин рассказал о случаях обсуждения с Мишустиным пандемии за полночь

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Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции с премьером Михаилом Мишустиным.
Путин рассказал о случаях обсуждения с Мишустиным пандемии за полночь
  • РИА Новости

Российский лидер отметил слаженность и системность работы правительства.

«Даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок», — сказал Путин.

Он добавил, что фактически все работали круглосуточно.

«Я уже говорил об этом, это такая гипербола — художественное преувеличение, я сказал (работали. — RT) круглосуточно, днём и ночью. Но было похоже именно на это. Это правда. Во всяком случае мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры», — рассказал российский лидер на встрече с членами кабмина.

Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро отреагировала на вызов пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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