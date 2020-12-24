Путин назвал достойной работу правительства в уходящем году

Российский президент Владимир Путин на встрече с членами правительства отметил, что в уходящем году кабмин в целом достойно отработал на фоне пандемии COVID-19.

Путин поблагодарил членов правительства за напряжённую работу.

«Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил... Вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок», — сказал глава государства.

Он добавил, что недостатки в работе правительства всё же были, но выразил уверенность, что «все необходимые выводы уже сделаны».

По его словам, многие члены правительства продемонстрировали свою эффективность и компетентность.

«Мы с вами в таком составе работаем менее года. Но за этот достаточно короткий срок многое удалось сделать», — сказал президент.

Благодаря слаженной командной работе и чувству локтя, удалось сгладить последствия эпидемии коронавирусной инфекции и помочь тем, кому было особенно сложно в этот период, подчеркнул Путин.

Ранее Путин предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов России.