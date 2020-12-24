Путин назвал достойной работу правительства в уходящем году
- РИА Новости
Путин поблагодарил членов правительства за напряжённую работу.
«Правительство прошло этот год в целом достойно. В короткие сроки была организована системная, слаженная работа. Даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил... Вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок», — сказал глава государства.
Он добавил, что недостатки в работе правительства всё же были, но выразил уверенность, что «все необходимые выводы уже сделаны».
По его словам, многие члены правительства продемонстрировали свою эффективность и компетентность.
«Мы с вами в таком составе работаем менее года. Но за этот достаточно короткий срок многое удалось сделать», — сказал президент.
Благодаря слаженной командной работе и чувству локтя, удалось сгладить последствия эпидемии коронавирусной инфекции и помочь тем, кому было особенно сложно в этот период, подчеркнул Путин.
Ранее Путин предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов России.