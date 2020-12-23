Путин предложил утвердить критерии эффективности работы глав регионов

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Российский лидер Владимир Путин предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти субъектов России.
Путин предложил утвердить критерии эффективности работы глав регионов
  • РИА Новости

«Сергей Семёнович сегодня представил предложения по изменению подхода к оценке эффективности деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Федерации», — отметил глава государства в ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам.

По словам президента, и правительством, и администрацией президента, и рабочими группами Госсовета, которые были недавно сформированы, была проведена содержательная работа по подготовке этих материалов.

Он отметил, что выработаны согласованные подходы и принципы. 

«Предлагаю их в ближайшее время утвердить. Но утвердить не для того, чтобы они лежали у нас на полке, а для того, чтобы мы работали с ними как с документами, требующими реализации», — заявил Путин.

Ранее президент заявил, что необходимо «инфраструктурно сшивать» огромную территорию России.

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