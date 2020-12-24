Глава Ростуризма оценила сроки возобновления международного туризма

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила в интервью ТАСС, что возобновление активных международных туристических потоков вряд ли начнётся раньше второй половины 2021 года.
Глава Ростуризма оценила сроки возобновления международного туризма
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Она отметила, что в целом оборот туристической отрасли сильно зависит от въездных потоков, которые, по её мнению, не восстановятся ранее 2022 года.

«А если говорить о таких активных (международных) туристических потоках, не думаю, что это произойдёт раньше второго полугодия следующего года», — заявила Догузова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что объём въездного туристического потока на территорию страны за 2020 год снизился на 93,6% по сравнению с прошлым годом.

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