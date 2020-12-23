В АТОР назвали число посетивших Россию в 2020 году туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что объём въездного туристического потока на территорию России за 2020 год снизился на 93,6% по сравнению с прошлым годом.

«Снижение потока во въездном туризме составило 93,6%. Только благодаря I кварталу 2020 года мы можем говорить в принципе хоть о каком-то туристическом потоке в этом сегменте», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, всего с января по сентябрь 2020 года в Россию было совершено более 326 тыс. визитов с туристическими целями.

При этом в 2019 году этот показатель составлял около 5,1 млн человек.

В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в туристической отрасли.