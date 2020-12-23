В АТОР назвали число посетивших Россию в 2020 году туристов

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что объём въездного туристического потока на территорию России за 2020 год снизился на 93,6% по сравнению с прошлым годом.
В АТОР назвали число посетивших Россию в 2020 году туристов
  • РИА Новости

«Снижение потока во въездном туризме составило 93,6%. Только благодаря I кварталу 2020 года мы можем говорить в принципе хоть о каком-то туристическом потоке в этом сегменте», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, всего с января по сентябрь 2020 года в Россию было совершено более 326 тыс. визитов с туристическими целями.

При этом в 2019 году этот показатель составлял около 5,1 млн человек.

В октябре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в туристической отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить