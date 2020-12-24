Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу с правительством

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Президент России Владимир Путин в четверг, 24 декабря, в режиме видеоконференции проведёт заседание с правительством.
Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу с правительством
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Такая встреча президента с членами правительства в режиме видеоконференции — та самая предновогодняя встреча, которая бывает каждый раз. Как всегда, президент даст развёрнутую оценку работе кабинета министров в истекшем году», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти субъектов России.

По словам российского лидера, и правительством, и администрацией президента, и рабочими группами Госсовета, которые были недавно сформированы, была проведена содержательная работа по подготовке этих материалов.

Он отметил, что выработаны согласованные подходы и принципы. 

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