В Удмуртии за сутки у 212 человек выявили коронавирус

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У 212 жителей Удмуртии за минувшие сутки выявлен коронавирус.
В Удмуртии за сутки у 212 человек выявили коронавирус
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба региона.

Выписан из больниц 201 пациент.

Один человек скончался.

Всего за время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 18 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 14 567 пациентов выздоровели, 289 скончались.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, до 31 января 2021 года.

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