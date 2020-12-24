В Удмуртии за сутки у 212 человек выявили коронавирус
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- globallookpress.com
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба региона.
Выписан из больниц 201 пациент.
Один человек скончался.
Всего за время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 18 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 14 567 пациентов выздоровели, 289 скончались.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова намерена продлить режим самоизоляции для пенсионеров, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями, до 31 января 2021 года.